شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نيابة عن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في منتدى “الأهرام إبدو” الاقتصادي الأفريقي، ضمن جلسة بعنوان «الرؤية إلى التنفيذ: السياسات الحكومية لتحفيز الاستثمار وتسريع التحول الصناعي في أفريقيا»، والتي أدارتها الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.

وأكد الدكتور محمد عوض أن تعزيز الاستثمارات في أفريقيا يتطلب تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على استقرار المناخ التشريعي وتبسيط الإجراءات وتيسير رحلة المستثمر، مشيرا إلى جهود الهيئة لتطوير منظومة تأسيس الشركات من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية، وإتاحة تقديم طلبات التأسيس عبر المنصة الإلكترونية.

التكامل الصناعي الأفريقي

وأوضح أن تحقيق التكامل الصناعي الأفريقي يتطلب الانتقال من التبادل التجاري التقليدي إلى إقامة شراكات إنتاجية واستثمارية مشتركة، تستفيد من المزايا النسبية للدول، وتسهم في نقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي، في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وفيما يتعلق بالاستثمارات المصرية بالقارة، أكد أهمية تعزيز حركة الاستثمارات المتبادلة ومعالجة تحديات النقل والربط اللوجستي، خاصة محدودية خطوط النقل البحري المنتظمة بين الموانئ المصرية والأفريقية.

وأشار إلى أن المنصة الرقمية للهيئة تتيح عددا من الفرص الاستثمارية في قطاعات إنتاجية متنوعة، مؤكدا استمرار الهيئة في التواصل المباشر مع المستثمرين ومساندتهم وتيسير الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، حتى في الحالات التي تتبع فيها الفرص جهات ولاية أخرى.