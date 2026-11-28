أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تكثيف جهودها لاستكمال إجراءات صرف التعويضات والمساعدات المالية لأسر ضحايا حادث الوراق والمصابين، مع العمل على إزالة العقبات الإدارية والقانونية التي قد تؤخر حصول المستحقين على حقوقهم.

توفير فريق قانوني لتقديم الدعم اللازم

وقال أيمن عبد الموجود، المتحدث باسم الوزارة، إنه جرى تخصيص فريق لخدمة المواطنين بمقر الوزارة في منطقة العجوزة، لتلقي طلبات الأسر المتضررة ومتابعة ملفاتها، إلى جانب توفير فريق قانوني لتقديم الدعم اللازم في إنهاء الإجراءات الرسمية.

وأضاف أن المساعدة القانونية تشمل استخراج إعلامات الوراثة بالتنسيق مع وزارة العدل، فضلًا عن متابعة حالات المصابين وفقًا للتقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات المعنية.

صرف المبالغ المقررة للمستحقين

وأكد أن الوزارة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات المختصة لاستكمال الملفات والإجراءات المطلوبة خلال الأسبوع الجاري، تمهيدًا لصرف المبالغ المقررة للمستحقين في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام بضمان وصول الدعم إلى جميع المتضررين وفقًا للضوابط المحددة.