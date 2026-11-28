وجهت الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بتفعيل قيمة «الرحمة» في جميع مدارس العاصمة، ضمن فعاليات الموسم الثاني من مبادرة «بقيمنا تحلو أيامنا»، وذلك في إطار التضامن الإنساني مع أسر ضحايا ومصابي حادث الوراق.

وقررت مدير المديرية تخصيص دقيقة إنسانية خلال الإذاعة المدرسية غدًا بجميع مدارس القاهرة، تتضمن الدعاء لضحايا الحادث بالرحمة والمغفرة، وللمصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم الله أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.

تعليم القاهرة

وتأتي هذه الخطوة لترسيخ قيم الرحمة والتراحم والتكافل بين الطلاب، وتحويلها إلى سلوك عملي يعكس الشعور بالآخرين ومساندتهم في أوقات الشدائد.

ومن المقرر أن تتواصل فعاليات قيمة «الرحمة» على مدار أسبوعين، من خلال تقديم رسائل توعوية عبر الإذاعة المدرسية، وتنفيذ لوحات وأعمال فنية تعبر عن الرحمة والتكافل والمواساة، إلى جانب تنظيم ندوات توعوية حول أهمية التراحم واحترام مشاعر الآخرين، وإطلاق مبادرات طلابية تجسد المشاركة المجتمعية وروح العطاء.

وأكدت همت أبو كيلة أن المدرسة لا يقتصر دورها على التعليم والتحصيل الدراسي، وإنما تمتد رسالتها إلى بناء الوجدان الإنساني وتنمية ضمير الطلاب وغرس قيم الرحمة والتكافل والتعاطف، مشيرة إلى أن التربية الحقيقية تظهر في المواقف وقدرة الإنسان على الشعور بالآخرين ومساندتهم.

وأضافت أن مبادرة «بقيمنا تحلو أيامنا» تستهدف تحويل القيم إلى سلوك يومي يعيشه الطلاب داخل المدارس وخارجها، وإعداد جيل يدرك أن الرحمة قوة إنسانية، وأن التراحم والتكاتف أساس بناء مجتمع أكثر تماسكًا وإنسانية.