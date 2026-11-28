رفضت المحكمة الدولية لقانون البحار، اليوم السبت، طلب الأرجنتين اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف عمليات التنقيب عن النفط التي تجيزها المملكة المتحدة بالقرب من جزر فوكلاند المتنازع عليها، والمعروفة في الأرجنتين باسم جزر مالفيناس.

وجاء القرار بأغلبية 18 صوتًا مقابل 3، حيث اعتبرت المحكمة، التي تتخذ من مدينة هامبورغ الألمانية مقرًا لها، أن هناك أسبابًا غير كافية لإثبات اختصاص هيئة التحكيم التي ستُشكل بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وقالت المحكمة في حكمها إن الأحكام التي استندت إليها الأرجنتين لا تبدو كافية لتوفير أساس قانوني لاختصاص محكمة التحكيم الملحقة بالملحق السابع من الاتفاقية.

وكانت الأرجنتين قد طالبت بوقف عمليات الحفر الجديدة وتركيب البنية التحتية اللازمة للإنتاج ضمن مشروع «سي لايون» النفطي، إلى جانب منع إصدار تراخيص جديدة لاستغلال الموارد الطبيعية في المياه المتنازع عليها.

وفي المقابل، أشارت المحكمة إلى تأكيدات المملكة المتحدة بأن عمليات الحفر لن تبدأ قبل مارس المقبل، فيما لن تبدأ عمليات استخراج النفط قبل مارس 2028، فضلًا عن عدم منح تراخيص إضافية بموجب نظام الترخيص المعلق.

وأكدت المحكمة استمرار سريان اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في المناطق البحرية المتنازع عليها، وشجعت البلدين على التعاون من أجل تشكيل هيئة التحكيم في أسرع وقت ممكن.

وشددت على أن قرارها لا يحسم اختصاص هيئة التحكيم، ولا مدى مقبولية المطالب الأرجنتينية، كما لا يتطرق إلى جوهر النزاع بين البلدين.

ويُشغّل مشروع «سي لايون» النفطي شركة «نافِيتاس بتروليوم»، التي تمتلك 65% من المشروع، بينما تمتلك شركة «روكهوبر إكسبلوريشن» النسبة المتبقية البالغة 35%.

ويعود النزاع بين الأرجنتين والمملكة المتحدة على جزر فوكلاند إلى عقود طويلة، وشهد مواجهة عسكرية عام 1982 استمرت 74 يومًا، وانتهت بخروج القوات الأرجنتينية وبقاء الجزر تحت السيطرة البريطانية.