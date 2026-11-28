أكد الدكتور مصطفى عبد الكريم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ارتكاب المخالفات المرورية يُعد أمرًا محرمًا شرعًا، لما ينطوي عليه من مخالفة للقواعد المنظمة لحركة المرور، وما قد يترتب عليه من تعريض حياة المواطنين للخطر، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات المرورية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، أن الالتزام بقواعد المرور ليس مجرد إجراء قانوني أو تنظيمي، وإنما يرتبط بمسؤولية دينية وأخلاقية تجاه النفس والآخرين.

وأشار الدكتور مصطفى عبد الكريم إلى أن الطريق حق مشترك بين جميع المواطنين، وأن مخالفة القواعد المرورية قد تتسبب في وقوع حوادث تهدد حياة الأبرياء، وهو ما يجعل احترام هذه القواعد واجبًا لا ينبغي التهاون فيه.

وشدد على أهمية استشعار كل قائد سيارة أو مستخدم للطريق مسؤوليته تجاه الآخرين، وعدم التعامل مع المخالفات المرورية باعتبارها مجرد غرامات مالية يمكن الاستهانة بها، مؤكدًا أن الحفاظ على سلامة الإنسان من المقاصد التي تحرص عليها الشريعة الإسلامية.