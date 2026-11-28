حذر مستشار المرشد الأعلى الإيراني العراق من أن يصبح "أداة لسياسات ترامب" بعد أن أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، بجهود بغداد "لوقف تهريب النفط العراقي، وإنهاء الفساد، ووضع جميع الأسلحة تحت السيطرة الحصرية للدولة".

وفي منشور يوم السبت على منصة التواصل الاجتماعي “X”، قال محمد مخبر إن "مشاركة مصير مشترك مع جيراننا هو مبدأ أساسي" في السياسة الخارجية لطهران.

وأضاف مخبر: "في أحلك الأيام، وقفت إيران إلى جانب الشعب العراقي بكل قوتها وأثبتت صداقتها"، موضحًا أن "هذه الرابطة التي لا تنفصم تتطلب من بغداد أن تظل متيقظة بشأن قضايا الحدود".

جاءت تصريحاته في الوقت الذي أعلن فيه العراق، يوم الخميس، إغلاق معبرين حدوديين غير رسميين تديرهما حكومة إقليم كردستان، أحدهما على الحدود مع سوريا والآخر مع إيران.

وكانت السلطات قد بدأت بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء علي الزيدي بإغلاق المعابر غير المصرح بها في جميع أنحاء البلاد.

ولا تزال التوترات في الشرق الأوسط مرتفعة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً ضد إيران في 28 فبراير، ما دفع طهران للرد بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق رئيسي لإمدادات الطاقة العالمية.

وانهارت مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو لتمهيد الطريق أمام اتفاق سلام نهائي لاحقاً وسط خلافات، بما في ذلك الخلاف حول الملاحة في المضيق.