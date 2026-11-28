أعلن الجيش الأوكراني تنفيذ سلسلة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت نفطية داخل الأراضي الروسية، شملت مصفاة نفط في مقاطعة روستوف، ومحطات لنقل وتخزين النفط في مقاطعتي سامارا وباشكورتوستان، في تصعيد جديد يستهدف البنية التحتية للطاقة الروسية.

وذكرت تقارير إعلامية أوكرانية، السبت، أن القوات الأوكرانية استهدفت مصفاة نوفوشاختينسك النفطية في مقاطعة روستوف، ومحطة ضخ وتخزين النفط في منطقة سامارا، خلال هجمات ليلية بطائرات مسيرة، أسفرت عن اندلاع حرائق في محيط المنشأتين.

وبحسب موقع «ميليتارني» العسكري الأوكراني، سُمع دوي انفجارات قوية في مدينة نوفوشاختينسك، فيما أظهرت مقاطع مصورة متداولة تصاعد ألسنة اللهب بالقرب من المصفاة، دون صدور حصيلة نهائية مستقلة بشأن حجم الخسائر والأضرار.

وأشار التقرير إلى أن مصفاة نوفوشاختينسك تُعد من المنشآت المهمة لإمدادات الوقود في جنوب روسيا، وتصل قدرتها التكريرية السنوية إلى نحو 7.5 مليون طن، كما تعرضت لهجوم سابق في 23 نوفمبر الجاري.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن محطة سامارا الخطية للإنتاج والإرسال، الواقعة بالقرب من قرية بروسفيت، تعرضت لهجوم آخر، وهي منشأة استراتيجية تستقبل النفط الخام وتخزنه وتخلطه قبل ضخه عبر خطوط الأنابيب، بما في ذلك إنتاج خام الأورال المخصص للتصدير.

كما شملت الهجمات منشأة نفطية في باشكورتوستان، إذ أعلن الجيش الأوكراني استهداف محطة سوبخانكولوفو التابعة لشبكة «ترانسنفت» في 26 نوفمبر، مع تسجيل حريق داخل المنطقة الصناعية.

وتأتي هذه التطورات ضمن استراتيجية أوكرانية تستهدف تقليص قدرة موسكو على إنتاج الوقود ونقل النفط، والحد من العائدات التي تمول العمليات العسكرية الروسية.