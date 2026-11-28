انضم النجمان محمد علي رزق وريهام الشنواني إلى الفنانة كندة علوش في مسلسلها الرمضاني الجديد، الذي يحمل اسمًا مبدئيًا «لا تسقط بالتقادم»، ويتكون من 15 حلقة، ومن المنتظر بدء تصويره خلال أسبوع؛ ليعرض في رمضان 2027.

المسلسل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، في ثاني تعاون لهما مع كندة علوش بعد مسلسلهما الناجح «خمسين خمسين»، ومن إخراج زياد الوشاحي، وينتمي العمل إلى نوعية دراما التشويق.

ويشارك في العمل كل من أحمد صفوت، محمود حافظ، محمد علي رزق، محسن محيي الدين، ميريهان حسين، علي الطيب، ريهام الشنواني، بسنت حاتم، وجارٍ استكمال باقي الأبطال.

يُذكر أن آخر مشاركة رمضانية للفنانة كندة علوش كانت من خلال مسلسل «إخواتي»، الذي حقق نجاحًا نقديًا وجماهيريًا كبيرًا وقت عرضه منذ عامين.