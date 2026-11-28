شيّع المئات من أهالي مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، جثمان الشاب سعيد، ضحية حادث حريق الوراق، والذي لقي مصرعه متأثرًا بإصابته أثناء سعيه وراء لقمة العيش.

​واحتشد الأهالي وأصدقاء الفقيد وأفراد أسرته أمام المسجد الكبير بالمدينة لأداء صلاة الجنازة عليه عقب وصول الجثمان، قبل أن ينطلق الموكب الجنائزي نحو مثواه الأخير بمقابر العائلة، وسط حالة من الانهيار والبكاء الشديد من والدته وأشقائه الذين ودعوه بالدعوات، مرددين عبارات الرثاء لفقيد الشباب الذي عُرف بين أبناء منطقته بحسن الخلق والسيرة الطيبة والكفاح.

​وكانت مدينة قويسنا قد اتشحت بالسواد فور نبأ وفاة الشاب، حيث تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء لنعي الفقيد، واصفين إياه بـ "شهيد لقمة العيش"، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

​يُذكر أن الشاب الراحل كان يعمل في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة بحثًا عن الرزق ومساعدة أسرته، قبل أن يلقى حتفه في الحريق المروع الذي شهدته المنطقة، ليُنهي الحادث رحلة كفاحه ويعود إلى مسقط رأسه جثمانًا يُشيعه الجميع بالدموع.