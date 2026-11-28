كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله قائد سيارة من أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة مهنة منادى سيارات وطلبه مبلغ مالى منه "دون وجه حق" نظير توقف سيارته بأحد الشوارع بالمنوفية وممارسة أعمال البلطجة والإتيان بحركات خادشة للحياء حال قيامه بتصويره.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر جنائى - مقيم بدائرة مركز شرطة الشهداء).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 26 نوفمبر الجارى حال تواجده بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية ، ومزاولته مهنة منادى سيارات "بدون ترخيص" للتربح.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.