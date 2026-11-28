تتواصل التسهيلات الحكومية لأسر ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بالوراق، عبر تسريع إنهاء المستندات الرسمية وتوفير قنوات مباشرة للتواصل وتلقي الطلبات.

وبدأت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، صباح السبت 28 نوفمبر 2026، استقبال أسر الضحايا، لإنهاء إجراءات إثبات الوفاة واستخراج الإعلام الشرعي «إعلام الوراثة» في أسرع وقت ممكن، ضمن حزمة إجراءات حكومية لتخفيف الأعباء الإدارية عن المتضررين.

تخصيص دائرة قضائية مستقلة

يأتي تخصيص دائرة قضائية مستقلة بالمحكمة تتولى استخراج المستندات اللازمة كافة، تنفيذًا للتنسيق الذي جرى بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل، في إطار متابعة الدكتور مصطفى مدبولي لتداعيات الحادث وتذليل العقبات أمام ذوي المتوفين، إذ جرى إخطار الأسر للتوجه إلى مقر المحكمة واستكمال أوراقهم دون تعقيدات.

قنوات تواصل فورية

بالتوازي مع الإجراءات القضائية، فعّلت وزارة التضامن الاجتماعي قنوات تواصل فورية عبر منظومة الشكاوى التابعة لها، لاستقبال استفسارات أسر الضحايا والمصابين وتلبية طلباتهم دون الحاجة للتوجه إلى مقار الوزارة، وذلك من خلال الخط الساخن (16857)، أو عبر تطبيق واتساب على الرقم (01577786753).





