زار الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مستشفى الناس للأطفال بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، للاطمئنان على أحوال المصابين في حريق الطريق الدائري؛ والشد من أزرهم وتقديم المؤازرة النفسية لهم.

واستمع الوزير إلى شرح مفصل من الدكتور أحمد عبد السلام - رئيس قسم الحروق، والدكتورة رانيا - استشاري الحروق ورئيس وحدة الرعاية المركزة للحروق، بشأن حالة المصابين، وخطة العلاج والرعاية الطبية المقدمة لهم.

كما حرص الوزير على المرور بأقسام أخرى في المستشفى وتقديم الدعم المعنوي لنزلائها.

رافق وزير الأوقاف خلال الزيارة الدكتور وسام محمد أمير مدير التسويق الاستراتيجي والعلاقات الدولية بالمستشفى، والعميد مصطفى عبد الحليم مدير الأمن، وعمرو محيي مدير التواصل والعلاقات العامة، إلى جانب الشيخ محمد الصاوي مدير الدعوة بمديرية أوقاف القليوبية، والشيخ عبد المعطي عياد مدير شئون الإدارات، وعدد من أئمة أوقاف القليوبية.

وتأتي الزيارة تقديرًا للدور الإنساني والطبي الذي تقوم به مستشفى الناس، وما تقدمه من خدمات علاجية متخصصة للأطفال، بما يجسد قيمة التكافل المجتمعي، ويؤكد أهمية مساندة المؤسسات الطبية التي تجعل من رعاية الإنسان وصون حياته رسالتها الأساسية.