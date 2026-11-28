أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تطوير وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية يمثل أحد المحاور المهمة للارتقاء بالمنظومة الصحية، باعتبارها نقطة الاتصال الأولى للمواطن مع الخدمات الطبية، مشيرًا إلى أهمية توفير التجهيزات الطبية الحديثة والكوادر اللازمة لتقديم خدمات الكشف والمتابعة والوقاية، بما يسهم في الاكتشاف المبكر للأمراض وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مركز طب الأسرة بقرية بني عدي بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، والذي تم تنفيذه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في إطار جهود الدولة لتطوير منشآت الرعاية الصحية الأولية وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين بالقرى، وتقليل الحاجة إلى الانتقال للمدن للحصول على الخدمات الصحية الأساسية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية ورفع كفاءة وحدات ومراكز طب الأسرة بجميع محافظات الجمهورية، باعتبارها البوابة الرئيسية لتلقي المواطنين الخدمات الصحية اليومية، ونقطة الاتصال الأولى للمواطن بالمنظومة الصحية وتؤدي دورًا رئيسياً في الوقاية والكشف المبكر والمتابعة.

وقال وزير الصحة إن المركز يستهدف تقديم خدماته لأهالي قرية بني عدي والقرى والمناطق المجاورة، من خلال توفير خدمات الكشف الطبي والمتابعة الدورية والتطعيمات ورعاية الأم والطفل، إلى جانب دعم برامج الوقاية والكشف المبكر، بما يسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية الأساسية

فيما أوضح اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، أن المركز يأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وفي مقدمتها الخدمات الصحية، من خلال تطوير المنشآت الطبية وتزويدها بالتجهيزات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المستفيدة

وخلال جولته بالمركز، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي مكوناته وتجهيزاته الطبية، واستمع إلى شرح حول الخدمات التي يقدمها، والتي تشمل خدمات طب الأسرة، وعيادات الأسنان والأطفال، ومتابعة الحمل، وقياس المؤشرات الحيوية، والتطعيمات، إلى جانب خدمات الأشعة والتحكم والتعقيم، والمرافق المساندة اللازمة لتشغيل المركز.

كما تعرف رئيس الوزراء على مكونات المبنى، الذي يتكون من دور أرضي وطابقين علويين، وما يضمه من عيادات وغرف مخصصة لتقديم الخدمات الطبية المختلفة، وفقًا لمتطلبات منظومة الرعاية الصحية الأولية.

وفي هذا الإطار، أشارت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، إلى أن المركز يضم جهاز أشعة سينية بقدرة 600 مللي أمبير، وأنه يعد المركز الوحيد على مستوى محافظة بني سويف الذي تتوافر به هذه الإمكانية، بما يتيح إجراء الفحوصات الإشعاعية اللازمة للمترددين، ويدعم سرعة تشخيص الحالات وتيسير حصول المواطنين على هذه الخدمة بالقرب من محل إقامتهم.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حوارًا مع عدد من المرضى واستمع إلى شكاواهم، التي شملت أيضًا طلبات تتعلق بالدعم الاجتماعي؛ حيث عرضت إحدى السيدات حالتها على رئيس مجلس الوزراء، موضحةً أن زوجها متوفي، وأن لديها خمسة أبناء، وناشدته إدراجها ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، وطلبت الحصول على دعم الدولة. وهنا كلّف رئيس مجلس الوزراء بدراسة حالتها وتقديم الدعم الاجتماعي المناسب لها.

وخلال تواجده بالمركز، اطّلع رئيس مجلس الوزراء على دفاتر تسجيل تردد المرضى على العيادات، واستفسر عن معدل تردد المرضى على الوحدة، فأوضحت نائبة وزير الصحة أن الوحدة تستقبل نحو 5 آلاف زيارة شهريًا .