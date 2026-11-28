أعلنت السلطات الليتوانية زيادات جديدة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل اعتباراً من يناير 2027، على خلفية التوترات الجيوسياسية المحيطة بمضيق هرمز وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية، وفقاً لما أفادت به هيئة تنظيم سوق الطاقة في ليتوانيا.

وقال رئيس مجلس تنظيم الطاقة الحكومي، ريناتاس بوتشيوس، حسبما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الليتوانية (LRT) إن التوترات الجيوسياسية والارتفاعات المسجلة في أسعار الغاز الطبيعي عالمياً أسهما في زيادة تكاليف الطاقة، ما انعكس على التعريفات الجديدة المقررة للنصف الأول من عام 2027.

وأوضح أن أسعار الكهرباء التي تقدمها شركة «إيجنيتيس» الحكومية سترتفع اعتباراً من يناير المقبل بمقدار 5.5 سنت لكل كيلوواط/ساعة، بالنسبة للمستهلكين العاديين والفئات الأكثر احتياجاً، فيما ستشهد أسعار الغاز الطبيعي للمنازل زيادات تتراوح بين 38.7% و47%.

من جانبه، قال عضو مجلس تنظيم الطاقة كاروليس يانوسيفيتشيوس إن التعريفات الجديدة قد يعاد احتسابها في وقت مبكر من أبريل المقبل، إذا تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 20%.