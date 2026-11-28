تأكد غياب 5 لاعبين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مواجهة بريميرو دي أوجستو الأنجولي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بسبب ظروف مختلفة ما بين الإصابة وعدم الجاهزية وقرارات الاستبعاد.

غياب 5 لاعبين عن الأهلي أمام أول أغسطس الأنجولي في الكونفدرالية

ويغيب محمد مجدي أفشة عن المباراة بسبب عدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية، عقب خضوعه مؤخرًا لجراحة الزائدة الدودية، حيث يحتاج اللاعب إلى مزيد من الوقت قبل العودة للمشاركة في التدريبات والمباريات.

كما يغيب أحمد رضا بسبب قرار استبعاده من التدريبات الجماعية، في الوقت الذي يفتقد فيه الأهلي خدمات الثلاثي كوكا ومحمد عبد الله وكباكا، نتيجة معاناتهم من إصابات مختلفة.

ويعمل الجهاز الفني للأهلي بقيادة سامي قمصان على تجهيز العناصر المتاحة، من أجل التعامل مع الغيابات والاستقرار على التشكيل المناسب لمواجهة بريميرو دي أوجستو الأنجولي، في ظل أهمية المباراة للفريق خلال مشواره بالبطولة الإفريقية.