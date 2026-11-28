قال الدكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية، إن الفجوة بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب تتسع، في ظل استمرار الخلافات بشأن مسار إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن زيلينسكي انتقد وصف ترامب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالصديق، وطالب واشنطن بممارسة مزيد من الضغوط على موسكو، رغم استمرار الدعم الأمريكي الاقتصادي والعسكري واللوجستي والاستخباراتي لأوكرانيا.

وأضاف قناة، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن المبادرة الأمريكية التي تمخضت عن قمة ألاسكا رفضتها أوكرانيا والمنظومة الأوروبية، بينما وافقت عليها روسيا، موضحًا أن الولايات المتحدة لا تزال تسعى إلى تسريع الوصول لحل سياسي وتسوية للصراع، إلا أن تمرير مزيد من الضغوط على كييف يواجه صعوبات بسبب وجود نخب سياسية أمريكية تؤيد استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا. واتهم زيلينسكي بمحاولة توسيع نطاق الصراع العسكري وإدخال أطراف جديدة، من خلال الضربات التي تستهدف السفن في خليج فنلندا والبحر الأبيض المتوسط.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن إعلان وزارة الدفاع الروسية إسقاط 1246 طائرة مسيرة أوكرانية في ليلة واحدة، بالتزامن مع استمرار الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية، يعكس مستوى التصعيد العسكري بين الطرفين. وأشار إلى أن الضربات المتبادلة التي تستهدف العمق والمنشآت النفطية لا تحمل آفاقًا استراتيجية، وإنما ترتبط بمحاولات إيلام روسيا وتوظيف هذه التحركات إعلاميًا لإظهار قدرة أوكرانيا على مواصلة المواجهة، لافتًا إلى أن استهداف المنشآت الروسية، وفق تقديره، يدخل ضمن المناورات السياسية والإعلامية.

وفيما يتعلق بإعلان أوكرانيا استهداف منشأة روسية لإنتاج الوقود الصلب المستخدم في تصنيع الصواريخ الباليستية بمنطقة تولا، شكك الدكتور عمار قناة في مصداقية التصريحات الأوكرانية بشأن استهداف المواقع الروسية وحجم الأضرار الناتجة عنها، معتبرًا أن الحديث عن إضعاف القدرات العسكرية الروسية لا يضيف عاملًا حاسمًا إلى المعادلة السياسية أو الواقع الميداني. وأكد أن تطورات الصراع تشير إلى اتجاه نحو التسوية وإعادة ترتيب المنظومة الأمنية الأوروبية، في ظل الموقف الأوروبي المرتبك، مشيرًا إلى أن انتهاء الحرب قد لا يتوافق مع المصالح السياسية الحالية لزيلينسكي.