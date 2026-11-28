قالت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 1246 مسيرة أوكرانية خلال الليل، حسب وكالة رويترز.ض

إسقاط 1246 مسيرة أوكرانية خلال الليل



وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، عبر تطبيق تيليجرام، إن أكثر من 400 مسيرة أُطلقت باتجاه العاصمة الروسية خلال الليل، جرى إسقاط 123 منها بالقرب من المدينة.



وقال حاكم منطقة بريانسك إن مسيرة أوكرانية هاجمت حافلة في قرية كليموفو، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.



وأضاف حاكم منطقة سامارا أن أوكرانيا حاولت مجددا مهاجمة منشآت صناعية خلال الليل، مشيرا إلى عدم وقوع قتلى أو مصابين.