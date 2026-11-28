تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة شادية، التي ولدت عام 1931، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2017، عن عمر يناهز الـ 86 عامًا.

حياة شادية

ولدت فاطمة أحمد كامل، الاسم الحقيقي للفنانة شادية، في 8 فبراير عام 1931، في حي عابدين بالقاهرة، دخلت عالم الفن عام 1947، واستمرت مسيرتها الفنية حتى عام 1984، قدمت خلال مسيرتها أعمالاً بارزة تركت بصمة مؤثرة في عالم الفن.

ولادة شادية داخل الأهلي

وقبل رحيلها، كشفت شادية -خلال حوار في كتاب الجمهورية- أنها تحب الأهلي بتعصب رغم أن والدها يعشق الزمالك، مشيرة إلى أنها ولدت في النادي الأهلي، إذ شعرت والدتها (وهي حامل) بألم الولادة وهي جالسة داخل مبنى القلعة الحمراء.

وتابعت شادية، أن والدتها دخلت إحدى غرف النادي الأهلي، لتلدها داخل القلعة الحمراء، لافتة إلى أن والدها كان يشجع الزمالك حبًا في الملك فاروق.

مسيرة شادية الفنية

استمرت مسيرة شادية الفنية ما يقارب من 37 عاماً، قدمت من خلالها ما يقارب من 110 أفلام، من أبرزها: شىء من الخوف، معبودة الجماهير، الزوجة رقم 13، مراتي مدير عام، نحن لا نزرع الشوك، الطريق، شباب امرأة، زقاق المدق، ارحم حبي، ليلة من عمري، اللص والكلاب، ميرامار، أنت حبيبي، نصف ساعة جواز، أغلى من حياتي، عفريت مراتي، كرامة زوجتي، أضواء المدينة.

واختتمت مسيرتها الفنية بفيلم «لا تسألني من انا»، عام 1984، بجانب الفنانة مديحة يسري، والفنانة يسرا، ثم توالت عن الأنظار وارتدت الحجاب لتنصرف إلى حياتها الخاصة حتى غابت عن عالمنا.

وقال عنها الأديب العالمي نجيب محفوظ، قبل أن تصبح بطلة مجموعة من أفلامه، إن شادية هي فتاة الأحلام لأى شاب، وهي نموذج للنجمة الدلوعة وخفيفة الظل، ولكنها ليست قريبة من بطلات أو شخصيات رواياته، وكانت المفاجأة له عندما قدمت دور "نور" فى فيلم “اللص والكلاب" للمخرج كمال الشيخ، والذي قدمت فيه دور فتاة الليل التي تساعد اللص الهارب سعيد مهران، وبعدها تغيرت فكرة نجيب محفوظ عنها، وتأكد من أنها ممثلة بارعة يمكن أن تمثل أي دور.

وقدمت شادية عددا كبيرا من الأغانى لكن تظل أغنية "يا حبيبتى يا مصر" أحد أبرز الأغانى لها وكانت لها كواليس خاصة كشفت عنها في لقاء تلفزيوني قديم ونادر ، كواليس التحضير لأغنية يا حبيبتي يا مصر، التي انتهت منها في يوم واحد بمشاركة المؤلف محمد حمزة والملحن بليغ حمدي.

زيجات في حياة شادية

وتزوجت في بداية حياتها من مهندس يدعى عزيز فتحي، وحدث الانفصال بعد عام واحد بسبب رفضه عملها في مجال التمثيل.

وكانت الزيجة الثانية من الفنان الكبير عماد حمدي، ووقف فارق العمر حاجزا بينهما، وقتها كانت نجمة وتتهافت عليها شركات الإنتاج، فطلب منها عماد حمدي الاعتزال والتفرغ لرعاية شؤونه، وعندما رفضت دبت الخلافات ووقع الطلاق بعد 3 سنوات.

أما الرجل الثالث في حياة شادية هو الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، وفشلت العلاقة أيضا وحدث الانفصال في عام 1996.