أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عودة حركة مسير القطارات على خط نجع حمادي – الأقصر بالسرعة المقررة، عقب انتهاء العناصر الفنية والهندسية من أعمال رفع العربة التي خرجت في وقت سابق اليوم الجمعة عن القضبان بالقطار رقم (935) مكيف (الأقصر / الإسكندرية)، بنطاق حوش محطة أولاد عمرو في المنطقة بين نجع حمادي وقنا.



وأكدت الهيئة، في بيان، انتظام حركة التشغيل على امتداد خط (القاهرة / السد العالي) في الاتجاهين وفقًا لمعدلات التشغيل الطبيعية، مجددة اعتذارها لجمهور الركاب عن التأخيرات التي طرأت على حركة القطارات نتيجة هذا العارض، ومثمنةً تفهمهم وتعاونهم في هذا الشأن.