استشهد اثنان من أفراد الأمن العاملين لدى مؤسسة «أطباء بلا حدود»، في هجوم شنه الجيش الإسرائيلي بالقرب من مبنى تابع للمنظمة في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وفقاً لتقارير واردة من القطاع، في واقعة جديدة تسلط الضوء على المخاطر الأمنية التي تواجه العاملين في المجال الإنساني والمنشآت الطبية.

وأفادت التقارير أن الهجوم وقع بالقرب من مبنى المنظمة في منطقة مستشفى الشفاء، وأسفر عن استشهاد اثنين من أفراد الأمن المكلفين بحماية منشآت المنظمة، دون توافر تفاصيل إضافية حتى الآن بشأن ملابسات الهجوم أو طبيعة الهدف الذي استهدفته القوات الإسرائيلية.

مستشفى الشفاء.. منشأة طبية في قلب المواجهات

وتكتسب الواقعة أهمية خاصة بالنظر إلى موقعها بالقرب من مستشفى الشفاء، الذي يُعد أحد أكبر وأهم المرافق الصحية في قطاع غزة، وشهد خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع عمليات عسكرية واسعة وأضراراً جسيمة طالت مبانيه وأقسامه الطبية، فضلاً عن تراجع قدرته على تقديم الخدمات الصحية وسط الضغوط التي تعرض لها النظام الطبي في غزة.

كان المستشفى قد تحول إلى إحدى أبرز بؤر المواجهات خلال الحرب، بعدما شهد عمليات اقتحام وحصار إسرائيلية، كما تعرضت منشآته ومحيطه لأضرار أثرت على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والجرحى.

أطباء بلا حدود ومخاطر العمل الإنساني في غزة

تأتي الواقعة في سياق المخاطر المتزايدة التي تواجه المنظمات الإنسانية والطواقم العاملة في قطاع غزة، حيث تعرض العاملون في المجال الطبي والإغاثي لمخاطر أمنية متكررة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.

وتُعد منظمة «أطباء بلا حدود» من أبرز المنظمات الطبية الدولية العاملة في القطاع، إذ تقدم خدمات العلاج والرعاية الصحية للجرحى والمرضى، وتدعم المنشآت الطبية في ظل النقص الحاد في الإمكانات والإمدادات الطبية.

وسبق أن أعلنت المنظمة استشهاد عدد من العاملين لديها خلال الحرب، وأثارت مراراً مخاوف بشأن سلامة طواقمها وقدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الطبية والإنسانية في ظل استمرار العمليات العسكرية.

وتعيد واقعة استشهاد الحارسين قرب مستشفى الشفاء تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المؤسسات الإنسانية في غزة، ومدى قدرة العاملين فيها على أداء مهامهم في بيئة تشهد مخاطر مستمرة، خاصة مع استمرار التهديدات التي تطال محيط المنشآت الطبية والمرافق الإغاثية.