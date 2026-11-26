استقبل رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام /اليوم الخميس/ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني؛ لإجراء مباحثات بشأن سُبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين إلى جانب تطورات الشرق الأوسط.

وذكرت الحكومة البريطانية- في بيان:- أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع عمق العلاقات البريطانية الأردنية وتناميها، مشيرًا إلى استمرار نمو التبادل التجاري، فيما أشاد الجانبان بالتعاون الأمني المشترك ودوره في حماية مواطني البلدين.

وتناولت المحادثات التوترات في الشرق الأوسط، حيث شدد رئيس الوزراء البريطاني على أن تصاعد العنف لن يخدم أي طرف، مستعرضًا جهود بلاده بالتنسيق مع الأردن وشركاء آخرين لاحتواء التصعيد والحد من تداعيات الصراع.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، اتفق الجانبان على ضرورة الإسراع بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية، في ظل اقتراب فصل الشتاء وتدهور الأوضاع الميدانية، مؤكدين مواصلة التنسيق لتعزيز وصول المساعدات إلى القطاع.

كما أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن تقديره لدعم الأردن المستمر لحل الدولتين، باعتباره المسار الوحيد لتحقيق الاستقرار طويل الأمد في المنطقة، واتفق الزعيمان على مواصلة التواصل والتنسيق مع الشركاء الدوليين خلال الفترة المقبلة، وفقًا للبيان.