يشهد مهرجان تورينو السينمائي اليوم عرض الفيلم الفلسطيني «ثلاثة عشر في غزة» (Thirteen in Gaza) ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، في واحدة من أبرز محطات اليوم الثاني للمسابقة، ويعد الفيلم العربي الوحيد المشارك بمسابقة المهرجان الرسمية التي تحتضن الأعمال الأولى والثانية لصناعها.



الفيلم هو العمل الأول للمخرج الفلسطيني حسام أبو دان، وصور في قلب الحرب على قطاع غزة، ويتتبع شخصية رغد، الفتاة ذات الثلاثة عشر عامًا التي تبلغ وسط النزوح وانعدام الاستقرار وفقدان أبسط تفاصيل الحياة اليومية.



وتتواصل المسابقة بعرض الفيلم النرويجي «Butterfly» للمخرجة إيتونيه سويمر غوتورمسن، من بطولة المخضرمة ريناته راينسفه، ويروي قصة أختين غير شقيقتين تلتقيان في جزر الكناري بعد وفاة والدتهما.





كما يعرض أيضا الليلة الفيلم الأرجنتيني «Los nadadores»، العمل الأول للمخرجة سول إغليسياس، عن أربعة شبان يلجأون إلى مسابح الفيلات المهجورة هربًا من صيف خانق في بوينس آيرس.



ويشهد مهرجان تورينو السينمائي اليوم أيضا العرض العالمي الأول لفيلم «Rondolino Docet» للمخرج ميمو كالوبريستي، بحضوره إلى جانب الناقد ستيف ديلا كازا، وهو بمثابة تحية لجياني روندولينو، المؤرخ السينمائي الذي أسس المهرجان عام 1982، في وقت كانت تورينو تفقد فيه مصانعها، ضمن محاولة لتحويلها إلى مدينة ثقافية.