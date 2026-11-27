أكد رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، أن بلاده ستواصل إعطاء الأولوية للدبلوماسية في التعامل مع النزاعات في بحر الصين الجنوبي، مع الحفاظ على جاهزية قواتها البحرية لحماية مصالحها، مشددًا على أن الخلافات الحدودية البحرية ينبغي ألا تؤدي إلى توتر أو عداء بين الدول.



وقال في كلمة خلال فعالية إطلاق السياسة الوطنية للأمن، إن دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان" توافق على مواصلة المفاوضات بشكل جماعي مع الصين للتوصل إلى مدونة قواعد سلوك في بحر الصين الجنوبي، من شأنها تنظيم الأنشطة في المنطقة والحد من الحوادث التي قد تؤدي إلى تصعيد التوترات.



وأشار إلى استمرار المفاوضات بين آسيان والصين منذ أكثر من عقدين، عقب اعتماد إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي عام 2002، موضحًا أن ماليزيا تدعم تسوية المطالبات البحرية المتداخلة عبر الحوار والحلول السلمية، مع الحفاظ على علاقاتها البناءة مع بكين.

وأضاف أن هناك تقدمًا إيجابيًا في هذا الملف، وأن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج وافق على تكثيف الجهود لتسوية القضية، مؤكدًا أن مدونة قواعد السلوك المرتقبة ستستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.



وشدد أنور على أن التمسك بالدبلوماسية لا يعني خفض مستوى الاستعداد، مؤكدًا ضرورة بقاء البحرية الماليزية على أهبة الاستعداد لحماية مصالح البلاد البحرية.