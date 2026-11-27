احتفلت جنى المهدي، لاعبة نادي المعادي واليخت السابقة، بخطبتها للاعب محمد رضا «بوبو»، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، في حفل عائلي أقيم وسط أجواء من الفرحة والسعادة.

محمد رضا بوبو نجم سيراميكا كليوباترا يحتفل بخطوبته

وشهد حفل الخطوبة حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين، الذين حرصوا على مشاركتهما هذه المناسبة السعيدة وتقديم التهنئة لهما، في أجواء أسرية اتسمت بالبهجة والاحتفال.

وتلقى محمد رضا «بوبو» وجنى المهدي التهاني من المقربين والأصدقاء، متمنين لهما حياة سعيدة ومليئة بالاستقرار والنجاح خلال الفترة المقبلة.

ويعد «بوبو» أحد لاعبي فريق سيراميكا كليوباترا، بينما سبق لجنى المهدي ممارسة كرة السلة بقميص نادي المعادي واليخت.