أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، جاهزية المنظومة الصحية المصرية للتعامل مع الإصابات الخطيرة الناتجة عن حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مشيدًا بتنسيق الفرق الطبية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والجامعات والمجتمع المدني، كشف عن وصول 13 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث خلال 8 دقائق، قبل ارتفاع العدد إلى 39 سيارة خلال أقل من 30 دقيقة، رغم صعوبة الوصول إلى مكان الحادث.

سر اختلاف عدد الجثامين

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن مصر تمتلك منظومة صحية قوية وخبرات طويلة وكوادر طبية متميزة، تعمل بتنسيق كامل من خلال أجهزة الدولة المختلفة ومنظومات الطوارئ المستقرة.

وأوضح أن التعامل مع المصابين شهد مشاركة استشاريين من وزارة الصحة، وأساتذة جامعات من أقسام الحروق المختلفة، إلى جانب المستشفيات المتخصصة التابعة للمجتمع المدني، مؤكدًا أن جميع هذه الجهات عملت في تناغم وتنسيق كبيرين.

وأشار وزير الصحة إلى أن الإمكانات المتاحة للتعامل مع مثل هذه الحالات تسمح بتقديم الرعاية بكفاءة عالية إلى حد كبير، معربًا عن تقديره للأطقم الطبية التي عمل معها منذ وقوع الحادث، ومشيدًا بإخلاصها وروحها الوطنية في التعامل مع المصابين.

13 سيارة إسعاف

وأشاد وزير الصحة بسرعة استجابة هيئة الإسعاف، مؤكدًا وصول 13 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث خلال 8 دقائق فقط، رغم صعوبة الوصول إلى المكان، ثم ارتفاع العدد إلى 39 سيارة إسعاف خلال أقل من 30 دقيقة.

وأوضح أن التعامل مع الحادث على الأرض جرى في ظروف بالغة الصعوبة، بمشاركة فرق الحماية المدنية والشرطة والمطافئ، حيث عملت جميع الجهات في وقت واحد لمواجهة تداعيات الكارثة.

وشدد عبد الغفار على ضرورة الاعتراف بأن ما وقع كان مأساة إنسانية كبيرة هزت مشاعر المصريين، مشيرًا إلى أن آثار الحادث لم تقتصر على مصر، إذ تلقت الوزارة، ولا تزال تتلقى، رسائل تعزية ومواساة من زملائه وزراء الصحة في مختلف أنحاء العالم.

وأكد أن الدولة تمكنت، بفضل جهود الجهات المعنية، من تخفيف آثار الكارثة من خلال التعامل مع أسر الضحايا والمصابين، وتقديم الدعم والرعاية لهم.

وفاة سيدة وجنينها في حادث الوراق

وفيما يتعلق بوجود جنين ضمن ضحايا الحادث، أكد وزير الصحة صحة هذه المعلومات، موضحًا أن سيدة تُدعى ابتسام توفيت، وكان معها جنينها الذي فارق الحياة أيضًا.

وأشار عبد الغفار إلى أن عدد الجثامين بلغ 30 جثمانًا، لكن الحصيلة المعلنة وصلت إلى 31 حالة وفاة عند احتساب الجنين ضمن إجمالي الضحايا، وهو ما يفسر اختلاف عدد الجثامين عن العدد الإجمالي للوفيات.

وأكد وزير الصحة مجددًا وفاة السيدة وجنينها، في واقعة مؤلمة تضاف إلى الخسائر الإنسانية التي خلفها الحادث.