استقر الدولار الكندي أمام نظيره الأميركي خلال تداولات الجمعة، إذ عوض الدعم القادم من ارتفاع أسعار النفط وتوقعات استمرار تشديد السياسة النقدية من جانب بنك كندا المخاوف المرتبطة بتباطؤ الاقتصاد المحلي.

وتداولت العملة الكندية عند 1.4245 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 70.20 سنت أمريكي، دون تغير يذكر عن مستوياتها السابقة، بعدما تحركت خلال الجلسة بين 1.4223 و1.4255 دولار كندي للدولار الأمريكي.

ويواصل الدولار الكندي تعافيه من موجة تراجع سابقة، في وقت رفعت فيه الأسواق رهاناتها على احتمال إقدام بنك كندا على زيادة جديدة في أسعار الفائدة خلال ديسمبر المقبل.

وكان محافظ بنك كندا تيف ماكلم قد أشار الأسبوع الماضي إلى أن ارتفاع أسعار النفط واستمرار الشركات في تمرير تكاليف الطاقة المرتفعة إلى المستهلكين قد يبقيان التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة أطول. كما حذر من أن صدمات العرض الكبيرة والممتدة قد تتطلب استجابة نقدية إضافية.

وتسعر الأسواق حاليا احتمالا يقارب 80% لرفع بنك كندا سعر الفائدة مجددا في ديسمبر، بعدما رفع البنك سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5% في أكتوبر، في أول زيادة منذ ثلاث سنوات.

وتلقى الدولار الكندي دعما من ارتفاع أسعار النفط، أحد أهم صادرات البلاد، وسط تجدد المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات من الشرق الأوسط، ما دفع العقود الآجلة للخام الأميركي إلى الارتفاع.

ويتجه اهتمام المستثمرين الآن إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الكندي للربع الثالث، المقرر صدورها يوم الاثنين، إذ ينظر إليها على أنها عامل رئيسي في تحديد قرار بنك كندا المقبل بشأن أسعار الفائدة.

ويتوقع اقتصاديون أن يكون النمو الاقتصادي الكندي قد تباطأ خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، الذي سجل نموا سنويا بلغ 3.3%، وهو ما قد يؤثر في مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.



