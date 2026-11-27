كشفت وكالة «رويترز» أن قافلة بحرية روسية كانت في طريقها إلى ليبيا غيرت مسارها في البحر المتوسط، عقب تعرض سفينة حربية روسية لهجوم بطائرات مسيرة بحرية أوكرانية في ميناء بنغازي الليبي، ما أسفر عن غرق السفينة، في تطور دفع موسكو إلى إعادة النظر في تحركات قطعها البحرية بالمنطقة.

ونقلت الوكالة، اليوم الجمعة، عن ثلاثة مصادر من الأجهزة العسكرية والأمنية، أن قافلة روسية تحمل مركبات ومعدات عسكرية كانت متجهة إلى ليبيا، عادت عن مسارها بعد الهجوم الذي استهدف سفينة حربية روسية في 22 نوفمبر الجاري.

وأضافت «رويترز» أن قافلة بحرية روسية أخرى كانت تتحرك بمرافقة الفرقاطة التابعة للبحرية الروسية «أدميرال جولوفكو» (Admiral Golovko)، غيرت مسارها أيضًا في البحر المتوسط، فيما أكد مسؤول استخباراتي عسكري أوكراني ومسؤول أمني من الشرق الأوسط، مطلعان على تحركات الأسطول، أن مجموعة بحرية روسية ثانية تخلت عن مسارها باتجاه ليبيا، وتتوقف حاليًا قبالة السواحل الجزائرية.

وأوضحت الوكالة أن تغيير مسار القوافل الروسية يأتي في أعقاب الهجوم الأوكراني الذي استهدف سفينة حربية روسية في ميناء بنغازي، على بعد نحو ألفي كيلومتر من ساحة المعارك في أوكرانيا، وهو ما يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه التحركات البحرية الروسية خارج نطاق المواجهات المباشرة.

وكانت سفينة حربية روسية قد تعرضت لانفجار في قاعدة بنغازي البحرية يوم 22 نوفمبر، وأظهرت صور الأقمار الصناعية غرق السفينة وانقلابها، فيما تحدثت السلطات التابعة للقيادة الشرقية في ليبيا عن اشتباه في تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على طلب «رويترز» للتعليق على المعلومات المتعلقة بتغيير مسار القوافل البحرية.