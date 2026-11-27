أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء الجمعة، بتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية جديدة استهدفت بلدة برعشيت في جنوب لبنان.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، المقربة من حزب الله، أن الطيران الإسرائيلي شن غارة على البلدة، وذلك بعد وقت قصير من تقارير عن استهداف منطقة كفر تبنيت بغارة إسرائيلية أخرى.

وتأتي الغارة الجديدة في أعقاب سلسلة من الهجمات الإسرائيلية التي شهدها جنوب لبنان، الجمعة، إذ أفادت تقارير إعلامية بشن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق بين بلدتي زوطر الغربية وميفدون، وأطراف كفر تبنيت، إضافة إلى مناطق بين بلدتي القنطرة والغندورية.

كما أشارت التقارير إلى تنفيذ الجيش الإسرائيلي تفجيرًا في بلدة القنطرة، وقصف مدفعي استهدف كفر تبنيت في قضاء النبطية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، مع تواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي وعمليات التفجير في عدد من مناطق جنوب لبنان.

وأفادت تقارير بأن الهجمات الأخيرة تأتي ضمن سلسلة عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة في المناطق الجنوبية، وسط استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.