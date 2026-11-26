غرس رئيس مجلس النواب نبيه بري، بمناسبة اليوم العالمي لشجرة الزيتون، شجرة زيتون معمرة في حديقة مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بمشاركة وزير الزراعة نزار هاني، وحضور المدير العام للوزارة لويس لحود.

وأكد بري أن غرس شجرة الزيتون يأتي في لحظة عالمية لم تشهد الإنسانية مثيلا لها، في ظل إقدام العدو الإسرائيلي على اقتلاع آلاف أشجار الزيتون المعمرة من أرض الجنوب، في سلوك يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني، واصفا إياه بأنه «جريمة حرب مكتملة الأركان».

وأضاف أن هذا السلوك موثق إعلاميا وأمميا وقانونيا، ويستهدف ليس فقط اقتلاع شجرة الزيتون باعتبارها كائنا حيا ورمزا للحياة، بل أيضا محو ما تجسده من ارتباط وثيق بين الإنسان والأرض، يمتد إلى أعماق التاريخ.

وأشار بري إلى أن اقتلاع إسرائيل للأشجار في الجنوب يمثل تمهيدا للقضاء على الجنوب، لافتا إلى أن إسرائيل تعمد إلى اقتلاع الأشجار المعمرة ونقلها إلى فلسطين المحتلة، لكنه أكد، نقلا عما أبلغه به وزير الزراعة، أن محصول الزيت والزيتون في لبنان انتصر.

وشدد بري على أن غرس شجرة الزيتون في حديقة عين التينة لا يرمز إلى عين التينة، بل إلى الجنوب، قائلا: «هي رسالة إلى الجنوب».