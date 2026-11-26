أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن شجرة الزيتون تمثل «ذاكرة لبنان الخضراء، وشاهدا حيا على تاريخنا، وركنا أساسيا من هويتنا الوطنية»، مشددا على أنها ترتبط بتاريخ لبنان منذ آلاف السنين، وتشكل رمزا للصمود ومصدر رزق ودخل للعائلات والمزارعين والحرفيين في مختلف المناطق اللبنانية، من الشمال والبقاع إلى الجنوب والجبل.

وشدد عون على أن شجرة الزيتون رمز للسلام والأمل، وسفيرة للأصالة وجسر يجمع أبناء الأرض حول قيم الثبات والعمل والعيش الكريم، داعيا إلى جعل حمايتها مسؤولية وطنية مشتركة، من خلال دعم المزارعين وتحديث أساليب الإنتاج والتصنيع والالتزام بمعايير الجودة، بما يضمن قدرة الزيتون اللبناني على المنافسة والصمود. ووجه تحية إلى كل مزارعة ومزارع يحرسون الأرض ويحافظون على شجرة الزيتون رغم الصعوبات.

جاء ذلك خلال استقبال عون ، اليوم / الخميس/في قصر بعبدا، وزير الزراعة اللبنانى نزار هاني، برفقة المدير العام للوزارة لويس لحود، بمناسبة اليوم العالمي لشجرة الزيتون الذي يصادف 26 نوفمبر من كل عام، حيث غرس الوزير شجرة زيتون في الحديقة الخارجية للقصر الجمهوري.

من جهته، أشار وزير الزراعة إلى أن غرس الشجرة يجسد معاني السلام والحكمة والصمود والوئام، معلنا أن لبنان تقدم بترشيحه لرئاسة المجلس الدولي للزيتون، على أن تجري الانتخابات في مراكش في 2 ديسمبر المقبل لولاية مدتها سنتان.

ولفت هاني إلى أن الفحوصات المخبرية أثبتت سلامة أشجار الزيتون في المناطق الجنوبية التي تعرضت للاعتداءات الإسرائيلية، وعدم تضررها بفعل الحرب، مؤكدا التطلع إلى ترميم الأراضي الزراعية المتضررة وإعادة زراعة الأشجار التي دمرها العدوان.

بدوره، هنأ الرئيس عون وزير الزراعة على الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة وتتابع تنفيذها، متمنيا فوز لبنان برئاسة المجلس الدولي للزيتون.