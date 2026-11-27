توفي حارس مرمى منتخب آيسلندا السابق، إنجفار جونسون، الذي كان ضمن التشكيلة التي أقصت إنجلترا من بطولة أمم أوروبا 2016، عن عمر يناهز 37 عامًا.

وأعلن نادي "فيكينجور" ناديه السابق عن وفاته يوم الخميس، ولم يكشف النادي عن سبب الوفاة، لكن تقارير أشارت إلى أن جونسون كان قد شُخِّص بمرض السرطان في وقت سابق من هذا العام.

وقال النادي الآيسلندي في بيان: "ببالغ الأسى والحزن العميق، نعلن وفاة صديقنا وزميلنا العزيز إنغفار جونسون، حارس مرمى فريق فيكينجور، وذلك يوم الأربعاء 25 نوفمبر، بين أحضان أحبائه، يتقدم النادي وأسرة فيكينجور بأكملها بخالص التعازي لعائلته ومحبيه".

كان جونسون ضمن قائمة منتخب أيسلندا في بطولة أمم أوروبا 2016، حيث شهدت البطولة واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخها، حين أقصت آيسلندا المنتخب الإنجليزي في دور الـ16، قبل أن تخرج آيسلندا لاحقًا على يد فرنسا في الدور ربع النهائي.

من جانبه، نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القد، عبر منصة "إكس": "نتقدم بخالص تعازينا لعائلة إنجفار وأصدقائه وزملائه السابقين في الفريق. قلوبنا معهم في هذا الوقت العصيب".