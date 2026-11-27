عادت قضية حارسة السجن الإسرائيلية التي عُثر عليها محتجزة داخل زنزانة مع سجينين في سجن تسالمون إلى الواجهة مجددًا، بعد تصريحات لمحاميها كشف خلالها تفاصيل جديدة عن الواقعة، منتقدًا التغطية الإعلامية التي صاحبت القضية، وما وصفه بنشر اتهامات خطيرة لم تثبت أمام القضاء.

وتعود أحداث القضية إلى يوليو 2020، عندما عثر ضباط مصلحة السجون الإسرائيلية على حارسة داخل زنزانة تضم سجينين، بعدما دخلت إليها، بحسب روايتها، لمساعدة أحد السجناء الذي كان يطلب النجدة بسبب تعرضه لوعكة صحية.

وأثارت الواقعة جدلًا واسعًا في إسرائيل، بعدما تداولت وسائل إعلام تقارير تحدثت عن إقامة الحارسة علاقات جنسية مع سجناء، إلى جانب مزاعم بشأن وجود علاقة مع أحد حراس السجن، وهي اتهامات نفتها الحارسة.

وبحسب ما أوردته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، استمرت التحقيقات في القضية لسنوات، قبل التوصل إلى اتفاق إقرار بالذنب عُدّلت بموجبه لائحة الاتهام، وانتهت بإدانة الحارسة بثلاث تهم تتعلق بخيانة الأمانة، دون إدانتها بأي جريمة تتعلق بإقامة علاقات جنسية مع السجناء.

وقضت المحكمة بفرض غرامة مالية قدرها 2000 شيكل، إلى جانب ثلاثة أشهر من السجن مع وقف التنفيذ، وشهر من الخدمة المجتمعية.

وفي مقابلة ضمن بودكاست صحيفة «معاريف»، قال محامي الحارسة، بن ماعوز، إن وسائل الإعلام قدمت للجمهور رواية تضمنت اتهامات بالعلاقات الجنسية والرشوة والتآمر، بينما انتهت القضية إلى إدانة تتعلق بالتواصل الهاتفي مع سجناء ومخالفة إجراءات مصلحة السجون.

وأضاف أن موكلته تعرضت لتشويه كبير بسبب التغطية الإعلامية، قائلًا إن ما نُشر عنها كان من أسوأ ما يمكن أن تتعرض له امرأة، مشيرًا إلى أنها أم عزباء وكان من المفترض أن تعود إلى عملها داخل السجن، لكن الضجة الإعلامية أثرت بشدة على حياتها.

رواية الحارسة لما حدث داخل الزنزانة

وأوضح المحامي أن رواية موكلته منذ بداية التحقيقات كانت أنها سمعت إحدى السجينات تطلب المساعدة وتصرخ، فتوجهت إلى الزنزانة لمساعدتها، رغم مخالفتها الإجراءات المعمول بها داخل مصلحة السجون.

وأضاف أنها حاولت منع الباب من الإغلاق، لكنه أُغلق خلفها، لتجد نفسها محتجزة داخل الزنزانة مع السجينين، وظلت لساعات تحاول طلب المساعدة والصراخ من النافذة لجذب انتباه دورية الحراسة، دون أن يستجيب لها أحد، بحسب روايتها.

وأشار إلى أنه فوجئ بعدم وجود كاميرات مراقبة في الجناح الذي وقعت فيه الحادثة، موضحًا أن الحارسة عُثر عليها في صباح اليوم التالي وهي تبكي، قبل أن تتحول من صاحبة بلاغ بشأن الواقعة إلى مشتبه بها في تحقيق جنائي.

واختتم المحامي حديثه بالتأكيد أن القضية انتهت بحكم قضائي يختلف بصورة جوهرية عن الصورة التي رسمتها التغطية الإعلامية في بدايتها، معتبرًا أن الأضرار التي تلحق بالمتهمين في المجال العام قد تكون أحيانًا أشد من تلك التي يواجهونها داخل قاعة المحكمة.