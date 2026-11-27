قال وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيتشيتو، إن الحكومة الإيطالية تستهدف إنشاء محطات جديدة للطاقة النووية في النصف الأول من العقد المقبل ويبدأ الإنتاج حوالي عام 2035.

وأضاف وزير أمن الطاقة الإيطالي – في تصريحات اليوم – أن عودة الطاقة النووية من الجيل الجديد يعد أحد عناصر استراتيجية تهدف إلى التوفيق بين خفض الانبعاثات الكربونية، وأمن الإمدادات، والقدرة التنافسية الصناعية.

وأشار إلى أن قانون تفويض الطاقة النووية، الذي أُقرّ في 15 أكتوبر الماضي، ينص على تقديم المراسيم التنفيذية في غضون عام، وسيتم خلال الأيام العشرة المقبلة من وضع اللمسات الأخيرة على المراسيم التنفيذية.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توفير إطار قانوني واضح للمضي قدمًا في تطوير الجيل القادم من الطاقة النووية.

وكان البرلمان الإيطالي وافق على خطة الحكومة لإعادة تشغيل توليد الطاقة النووية ، وتعد هذه الخطوة التشريعية نحو عودة الطاقة النووية إلى إيطاليا منذ إغلاق محطات الطاقة النووية والاستفتاء الذي أجري عام 1987 ، ويرسي القانون الجديد الإطار التنظيمي اللازم لبرنامج نووي جديد.