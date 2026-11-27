قال الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لنادي بيراميدز إن مباراة المغرب الفاسي ستكون صعبة للغاية لأنها أمام فريق قوي للغاية ومتوج بلقب الدوري المغربي ولديهم لاعبين رائعين وحارس مرمى متميز وسبق وأن واجه المغرب الفاسي في الدوري المغربي وقت توليه مهمة تدريب الوداد، ويعلم جيدا مدى صعوبة اللقاء والبداية دائما مهمة ولابد من الفوز في بداية مشوار دور المجموعات.

وأوضح موكوينا أن بطولة دوري الأبطال قوية للغاية وصعبة وهي بطولة مقعدة لوجود أندية قوية، وبيراميدز لديه طموح التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، ولكن يجب البدء خطوة بأخرى والبداية من ملعبنا ومن الضروري الفوز أولا في كل المباريات داخل الأرض وهو شيء هام للغاية ونقطة تكون ضرورية قبل السفر ولعب اللقاءات خارج الأرض.

وأشار موكوينا إلى أنه فخور ومحظوظ أنه يتولى تدريب فريق مثل بيراميدز يمتلك رؤية وخطة طموحة وإدارة توفر كل شيء واستقرار وتتعاون دائما مع الجهاز الفني، كما أنه محظوظ بتدريب مجموعة لاعبين هم الأفضل أفضل أفريقيا ولديهم رغبة دائما في التطور والوصول لأفضل شيء وجهاز فني يتفانى كثيرا في عمله، ولدينا هدف واحد وهو المنافسة على كل البطولات، موضحا أن أهم أسباب النجاح الذي تحقق حتى الآن هو غرفة الملابس ووجود لاعبين أسوياء يحبون بعضهم البعض ويبذلون أقصى جهد من أجل النادي، مشيرا إلى أن بيراميدز يمتلك لاعبين أصحاب خبرات كبيرة في دوري الأبطال وهو شيء جيد بالنسبة للجهاز الفني والفريق.

وأكد موكوينا أنه لا يتخوف مطلقا من أن تؤثر نشوة الفوز الأخير على الأهلي على لاعبي بيراميدز مؤكدا أنه لم يلمس منهم هذا الشيء حتى الآن وبمجرد انتهاء لقاء الأهلي انتهى كل شيء وتركيزنا أصبح منصبا بالكامل على مواجهة المغرب الفاسي وهدفنا الفوز في ملعبنا.