حرص المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز على زيارة تدريب نادي المغرب الفاسي والذي أقيم على استاد الدفاع الجوي قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الفريقين مساء السبت في إطار دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ممدوح عيد يزور تدريب نادي المغرب الفاسي

ورحب رئيس نادي بيراميدز بسعادة محمد آيت أوعلي سفير المملكة المغربية بالقاهرة، وكذلك السيد عمر بنيس رئيس بعثة نادي المغرب الفاسي، في حضور مصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال المؤسسي بنادي بيراميدز، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعبر رئيس بيراميدز عن سعادته بوجود الأشقاء على أرض مصر، وكل منشآت النادي متاحة لهم في أي وقت.

أشار رئيس نادي بيراميدز إلى أنه يكون سعيد دائما عندما تكون هناك مباريات تجمع بين بيراميدز وأشقائه في المغرب، والعلاقات دائما ممتدة وهناك تعاون مستمر وفي النهاية المنافسة داخل الملعب بعيدا عن العلاقات الأخوية بين الأشقاء.