حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي الفوز على نظيره الجزيرة بنتيجة 37-21، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين لكرة اليد.



«رجال يد الأهلي» يفوز على الجزيرة في الدوري



وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الفريق أداءً قويًّا ونجح في مواصلة انتصاراته في البطولة.



انتهى الشوط الأول بتقدم «رجال يد الأهلي» بنتيجة 17-12، ثم استمر التفوق في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة 37-21.



وكان فريق رجال يد الأهلي قد فاز في المباراة السابقة على اتحاد الشرطة بنتيجة 25-12 ضمن منافسات بطولة الدوري.