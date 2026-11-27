سيَّرت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، قوافل دعوية موسعة بمحافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد والسويس، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف مديري المديريات الإقليمية، وبمشاركة نخبة من الأئمة من ديوان عام الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومديريات الأوقاف الإقليمية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتكثيف الحضور الدعوي الميداني، وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي، وترسيخ القيم الإيمانية والوطنية والأخلاقية.

قوافل الأوقاف الدعوية تجوب 4 محافظات

واستهدفت القوافل تعزيز الوعي بأهمية التكاتف والتضامن والتراحم بين أبناء المجتمع، وترسيخ قيم المواساة والمساندة وقت الشدائد والأزمات، وبيان ما تفرضه المواقف الإنسانية من واجب الوقوف إلى جانب المتضررين، وتفريج كربات المكروبين، وإغاثة الملهوفين، وتقديم العون للمحتاجين، بما يعزز وحدة المجتمع وتماسكه.

وتناولت خطبة الجمعة موضوع "التكاتف والمواساة وقت الشدائد، والتضامن وقت الأزمات"، مؤكدة أن التراحم والتكافل من القيم الأصيلة التي حث عليها الإسلام، وأن أوقات المحن والشدائد تستوجب تضافر الجهود وتوحيد الصفوف، والتحلي بالشهامة والمروءة، ومساندة المصابين وأسر الضحايا، ومشاركة المتضررين آلامهم، والحرص على تخفيف معاناتهم.

كما أبرزت الخطبة أن التضامن الحقيقي لا يقتصر على المشاعر والكلمات، بل يمتد إلى المواقف العملية التي تجسد معاني الرحمة والتكافل، من خلال المبادرة إلى مساعدة الآخرين، وإغاثة الملهوف، ومواساة أهل المصائب، وتقديم الدعم لكل من يحتاج إليه، مؤكدة أن قوة المجتمع تظهر في تماسك أبنائه ووقوفهم صفًّا واحدًا في مواجهة الأزمات.

وعقب صلاة الجمعة، أُديت صلاة الغائب على أرواح شهداء حادث الدائري بالمساجد الجامعة على مستوى الجمهورية، ترحمًا على أرواحهم، ودعاءً بأن يتغمدهم الله بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وتأتي هذه القوافل امتدادًا للبرنامج الدعوي الذي تنفذه وزارة الأوقاف بالمحافظات، دعمًا لرسالة المسجد في بناء الوعي، وترسيخ صحيح الدين، وتعزيز قيم التراحم والتكافل والتضامن، وتجسيدًا لدور الوزارة في التفاعل مع قضايا المجتمع ومواقفه الإنسانية، بما يسهم في تعزيز التلاحم الوطني وترسيخ روح المسئولية المشتركة بين أبناء الوطن.