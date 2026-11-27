انطلقت اليوم، الجمعة، قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي مرسى مطروح وأسوان، بمشاركة (٢٠) إمامًا وواعظًا، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

الأوقاف تعقد ١٠١٨٠ ندوة علمية ضمن برنامج «المنبر الثابت» خلال نوفمبر

وتناولت خطبة الجمعة موضوع «التكاتف والمواساة وقت الشدائد، والتضامن وقت الأزمات»، وذلك مواكبةً لأحداث حادث الطريق الدائري بالوراق، وبناءً على قرار الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بتغيير موضوع الخطبة؛ حيث هدفت إلى إبراز قيمة التكاتف والتضامن والتراحم بين أبناء المجتمع وقت الشدائد والأزمات، وبيان أثرها في مواساة المصابين وأسر الشهداء، وتفريج كربات المتضررين، وإغاثة الملهوفين، وترسيخ روح الشهامة والمروءة والتضحية، وتعزيز وحدة الصف والتماسك الوطني؛ بما يحفظ استقرار المجتمع ويصون أمن الوطن.

وأُقيمت صلاة الغائب على أرواح شهداء حادث الطريق الدائري، ترحمًا على أرواحهم الطاهرة، وتعبيرًا عن التضامن والمواساة لأسرهم وذويهم، وتجسيدًا لقيم التراحم والتكافل والتكاتف بين أبناء المجتمع في أوقات الشدائد والأزمات، سائلين الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وتأتي هذه القوافل ضمن جهود وزارة الأوقاف لتنفيذ محاور خطتها الدعوية، ومواصلة مواجهة الإرهاب والتطرف، ومحاربة مختلف صور التطرف الفكري، والتصدي للتطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني، والإسهام في صناعة الحضارة؛ من خلال دور المساجد في بناء وعي الشباب ومختلف شرائح المجتمع، وتعظيم قدر العلم والاكتشاف والإبداع، وترسيخ الشغف بالعلم والمعرفة.

وفي السياق ذاته، تعقد وزارة الأوقاف عدد (١٠١٨٠) ندوة علمية ضمن برنامج «المنبر الثابت» المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٦، وذلك في عدد (٢٠٣٦) مسجدًا بمختلف محافظات الجمهورية.

وتناولت ندوات يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٦ موضوع «خطورة التعلق بالمشعوذين وأثره المدمر على الأسرة»، حيث تناولت خطورة اللجوء إلى المشعوذين والدجالين، وما يترتب على ذلك من نشر الخرافات والأوهام، وإفساد العقائد، وإهدار الأموال، وزعزعة استقرار الأسرة وتفكيك روابطها، مع بيان أهمية التمسك بصحيح الدين، واللجوء إلى الله تعالى، والأخذ بالأسباب المشروعة، وعدم الانسياق وراء الادعاءات الزائفة.

ويأتي ذلك في إطار التعاون العلمي والدعوي بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، الهادف إلى نشر صحيح الدين، وترسيخ منظومة القيم والأخلاق، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وبناء الوعي الرشيد، بما يسهم في تحقيق الأمن الفكري، وتعزيز التماسك المجتمعي، وبناء الشخصية المصرية الواعية القادرة على الإسهام في صناعة الحضارة.