عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لقاءً مع علي بدارنة، رئيس وحدة الأمن الغذائي والنظم الغذائية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، حيث تناول اللقاء فرص تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجالات التنمية الاقتصادية المحلية، والتصنيع الزراعي والغذائي، وتطوير التكتلات الاقتصادية والإنتاجية بالمحافظات المصرية.

أسبوع الابتكار الزراعي والغذائي المتوسطي

يأتي ذلك خلال مشاركتها في افتتاح فعاليات النسخة السادسة من أسبوع الابتكار الزراعي والغذائي المتوسطي (MIA Week 2026)، الذي ينظمه المعهد الزراعي المتوسطي «سيام باري» بمدينة باري الإيطالية بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص، من أكثر من 20 دولة.

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجهات الوزارة لدعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية بالقرى، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، ورفع القدرات الفنية والإدارية لصغار المنتجين وأصحاب المشروعات، وتحسين قدرتهم على الوصول إلى الأسواق والاندماج في سلاسل القيمة.

دعم مبادرة «القرية المنتجة»

وبحث الجانبان فرص الاستفادة من الخبرات الفنية لمنظمة اليونيدو في دعم مبادرة «القرية المنتجة»، وتطوير نماذج للتصنيع الريفي المستدام، وتشجيع استخدام التكنولوجيا والحلول المبتكرة في العمليات الإنتاجية، ورفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة، والحد من المخلفات، وتعزيز تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري والإنتاج الأنظف.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية توجيه جهود التعاون الدولي نحو تنفيذ تدخلات تنموية مستدامة تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية، وتسهم في تعزيز تنافسية الاقتصادات المحلية، وتوفير فرص عمل لائقة، وتحقيق التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية.