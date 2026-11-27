شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في افتتاح فعاليات النسخة السادسة من أسبوع الابتكار الزراعي والغذائي المتوسطي (MIA Week 2026)، الذي ينظمه المعهد الزراعي المتوسطي «سيام باري» بمدينة باري الإيطالية بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص، من أكثر من 20 دولة.

افتتاح فعاليات النسخة السادسة من أسبوع الابتكار الزراعي والغذائي المتوسطي

وتأتي مشاركة وزيرة التنمية المحلية والبيئة في فعاليات الأسبوع، في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات التنمية المحلية والريفية المستدامة، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في دعم الاقتصادات المحلية، وتوظيف الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا في تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز الاستدامة البيئية.

استعراض ملامح التجربة المصرية في التنمية الريفية المتكاملة

وخلال كلمتها في الجلسة الرئيسية للمؤتمر، التي عقدت تحت عنوان «زراعة المعرفة وحصاد التغيير من أجل تحول النظم الغذائية في منطقة المتوسط وأفريقيا»، استعرضت الدكتورة منال عوض ملامح التجربة المصرية في التنمية الريفية المتكاملة، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف إحداث تحول شامل في نوعية الحياة بالريف المصري، من خلال تطوير البنية الأساسية والارتقاء بمستوى الخدمات العامة.

تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في البنية الأساسية للقرى المصرية

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في البنية الأساسية للقرى المصرية، والبناء عليها في إطلاق مبادرات وبرامج للتنمية الاقتصادية المحلية، وفي مقدمتها مبادرة «القرية المنتجة»، التي تستهدف توظيف المقومات الاقتصادية والموارد المحلية للقرى، ودعم الأنشطة الإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، وتوفير فرص عمل مستدامة، خاصة للمرأة والشباب.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية تعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية والبحثية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والعمل على تحويل مخرجات البحث العلمي والابتكارات التكنولوجية إلى حلول عملية تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه المجتمعات المحلية، وفي مقدمتها تغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية وتحديات الأمن الغذائي.

*لقاء ثنائي مع المدير العام للتعاون الإنمائي بوزارة الخارجية الإيطالية*

وعلى هامش مشاركتها في فعاليات الأسبوع، عقدت الدكتورة منال عوض لقاءً ثنائياً مع السفير ستيفانو جاتي، المدير العام للتعاون الإنمائي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، لبحث آفاق تعزيز التعاون المصري الإيطالي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة التنمية المحلية والريفية والتنمية الاقتصادية المستدامة وحماية البيئة.

وتناول اللقاء فرص البناء على العلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا، وتوسيع نطاق التعاون الإنمائي بما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية، والاستفادة من الخبرات الإيطالية في تنمية المجتمعات الريفية والساحلية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير سلاسل القيمة للمنتجات المحلية، وتعزيز قدرات وحدات الإدارة المحلية على تخطيط وإدارة التنمية الاقتصادية.

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة فرص التعاون في دعم مبادرة «القرية المنتجة»، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الإيطالية المتخصصة، والاستفادة من الخبرات الفنية والتمويل التنموي في تنفيذ تدخلات اقتصادية وبيئية متكاملة بالمجتمعات المحلية، بما يسهم في تحسين مستويات الدخل وتوفير فرص العمل وتعزيز قدرة تلك المجتمعات على مواجهة آثار تغير المناخ.