قررت إدارة كلية التربية بنين بجامعة الأزهر، إحالة 6 طلاب إلى مجلس التأديب المختص؛ على خلفية ما نُسب إليهم من مخالفات للقيم الجامعية وسلوكيات لا تتفق مع الضوابط والتقاليد التي تلتزم بها المؤسسة الجامعية.

إحالة 6 طلاب إلى مجلس التأديب المختص

وشملت الإحالة الطلاب الآتية أسماؤهم:

1- إبراهيم ماجد محمد عبدالحي القط – الفرقة الأولى، شعبة التربية الخاصة.

2- وائل ياسر رمضان أحمد – الفرقة الأولى، شعبة التربية الخاصة.

3- حذيفة أسامة أحمد شوقي – الفرقة الأولى، شعبة التربية الخاصة.

4- علي عبدالسلام أبو علي محمد – الفرقة الأولى، شعبة اللغة الإنجليزية.

5- كريم أحمد عبدالصادق مصطفى – الفرقة الأولى، شعبة العلوم البيولوجية والجيولوجية.

6- عبدالرحمن جاسر أحمد حجاج – الفرقة الأولى، شعبة العلوم البيولوجية والجيولوجية.

وأكدت إدارة الكلية، برئاسة الدكتور جمال فرغل الهواري، عميد الكلية، وبمشاركة الدكتور عطية السيد عبدالعال، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمدي حسن أيوب، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أن احترام القيم الجامعية والالتزام بقواعد السلوك والانضباط مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن الكلية تتعامل بحزم مع أي تجاوزات تمس بيئتها التعليمية أو تخل بتقاليدها الراسخة، مع الالتزام الكامل بالقواعد واللوائح المنظمة للإجراءات التأديبية وضمانات التحقيق والدفاع.