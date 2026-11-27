أكد رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد عبد الرحمن، أن الوزارة بدأت في حصر أعداد المتوفين جراء حادث الطريق الدائري بالوراق الأليم بالتنسيق مع النيابة العامة، التي وجهت بسحب عينات الحمض النووي (DNA) من الجثامين للتعرف على هوياتهم بدقة.

وقال عبدالرحمن - في مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية - "إن حجم التبرعات شهد ارتفاعاً كبيراً عقب دعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لرجال الأعمال للمساهمة في دعم أسر الضحايا والمصابين، مشيراً إلى وجود توجه حكومي لتعويض كل مواطن فقد سيارته في الحادث".

وأضاف أن الوزارة تعمل بتنسيق مشترك منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث مع وزارتي الصحة والداخلية (ممثلة في الحماية المدنية)، بالإضافة إلى الهلال الأحمر المصري ومؤسسات المجتمع المدني، لسرعة التعامل مع تداعيات الحادث وتقديم أوجه الدعم اللازمة سواء في موقع الحادث أو داخل المستشفيات.

وشدد على أن فرق الإغاثة والدعم النفسي التابعة للوزارة، بالتعاون مع الخبراء النفسيين بالهلال الأحمر المصري، تواصل عملها داخل المستشفيات لتقديم التأهيل النفسي للمصابين ومساعدتهم على تجاوز حالة الذعر، فضلاً عن مساندة ومواساة أهالي الضحايا.