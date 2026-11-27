أثار مقترح تقدم به حزب الحرية النمساوي (FPÖ)، بشأن ترحيل طالبي اللجوء السوريين والأفغان من النمسا إلى أوكرانيا، جدلًا سياسيًا واسعًا، بعدما دعا زعيم الحزب هربرت كيكل إلى مطالبة كييف باستقبال هؤلاء المهاجرين مقابل المساعدات المالية والعسكرية التي قدمها الاتحاد الأوروبي والنمسا لأوكرانيا.



وقال كيكل، رئيس حزب الحرية النمساوي ورئيس كتلته البرلمانية، إن الاتحاد الأوروبي والنمسا قدما مئات المليارات من اليوروهات لدعم أوكرانيا، معتبرًا أن الوقت قد حان، بعد توقف العمليات العسكرية، للمطالبة بمقابل لهذا الدعم، يتمثل في استقبال أوكرانيا السوريين والأفغان الذين لا تستطيع النمسا إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، جدلًا سياسيًا واسعًا، بعدما دعا زعيم الحزب هربرت كيكل إلى مطالبة كييف باستقبال هؤلاء المهاجرين مقابل المساعدات المالية والعسكرية التي قدمها الاتحاد الأوروبي والنمسا لأوكرانيا.

وقال كيكل، رئيس حزب الحرية النمساوي ورئيس كتلته البرلمانية، إن الاتحاد الأوروبي والنمسا قدما مئات المليارات من اليوروهات لدعم أوكرانيا، معتبرًا أن الوقت قد حان، بعد توقف العمليات العسكرية، للمطالبة بمقابل لهذا الدعم، يتمثل في استقبال أوكرانيا السوريين والأفغان الذين لا تستطيع النمسا إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وأضاف زعيم الحزب أن هؤلاء الأشخاص يمكنهم المساهمة في جهود إعادة إعمار أوكرانيا، واصفًا المقترح بأنه يحقق مكاسب متبادلة، وفقًا لما نشره الحزب في بيان رسمي الجمعة 27 نوفمبر 2026.

نقل المهاجرين عبر القطارات والحافلات

وفي مقابلة مع صحيفة «هويته» النمساوية، طرح كيكل إمكانية نقل المهاجرين إلى أوكرانيا عبر القطارات أو الحافلات، بدلًا من تحمل تكاليف نقلهم لمسافات طويلة إلى دول أخرى، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من وجودهم في عمليات إعادة الإعمار.

وأكد أن الأشخاص الذين لا يرغبون في البقاء بأوكرانيا يمكنهم مغادرتها، لكن دون العودة إلى النمسا، بحسب تصريحاته للصحيفة.

انتقادات سياسية للمقترح

في المقابل، واجه المقترح انتقادات من أحزاب نمساوية، إذ اعتبر المتحدث باسم حزب الشعب النمساوي للشؤون الدستورية فولفجانج غيرستل أن الدعوة تفتقر إلى الأساس القانوني، بينما رفض يانيك شيتي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «نيوس»، فكرة ترحيل أشخاص إلى منطقة حرب، مؤكدًا أن نقل المهاجرين إلى دولة تشهد نزاعًا مسلحًا لا يمثل حلًا قانونيًا قابلًا للتطبيق.

ويأتي هذا الجدل في ظل استمرار الخلافات داخل النمسا بشأن سياسات اللجوء والهجرة، حيث سبق أن طالبت كتلة حزب الحرية بتشديد إجراءات ترحيل المهاجرين الذين لا يملكون حق الإقامة، إلا أن مقترحات سابقة للحزب بشأن تشديد هذه الإجراءات لم تحصل على أغلبية داخل اللجان البرلماني.