قال الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن زيارة أمير قطر إلى القاهرة تأتي في إطار التنسيق والتوافق المصري القطري، والرغبة المشتركة في استمرار الحوار وتنسيق المواقف، خاصة في ظل تعدد الملفات الثنائية والإقليمية التي تجمع البلدين.

وأضاف السعيد، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر وقطر تربطهما علاقات قوية ورؤية مشتركة بشأن ضرورة خفض التصعيد وتأمين الملاحة البحرية في الممرات المختلفة، إلى جانب الموقف المصري الداعم لدول الخليج ورفض أي اعتداء على مقدراتها.

وأشار إلى أن أمن الخليج يمثل جزءا من الأمن القومي المصري، مؤكدا أن التشاور المستمر بين القاهرة والدوحة، وما تمتلكه الدولتان من شبكة واسعة من العلاقات الإقليمية والدولية، يمكن أن يعزز الضغوط باتجاه تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية.

وأوضح أن مصر وقطر تنخرطان بصورة كبيرة في جهود الوساطة الإقليمية، سواء فيما يتعلق بالملفات المرتبطة بالصراعات في المنطقة، أو جهود وقف الحرب في غزة، وكذلك التوترات الإقليمية، بما يعزز فرص الوصول إلى حلول سياسية للأزمات القائمة.

وقال السعيد إن ملف غزة يفرض ضغوطا كبيرة في ظل ما وصفه بالتعنت الإسرائيلي بشأن الالتزام بمقررات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى توقيعه في شرم الشيخ، بمشاركة دولية واسعة وبوساطة مصرية قطرية تركية أمريكية.