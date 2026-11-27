أصيب عامل بكسور متفرقة، إثر سقوطه من علو بمزرعة دواجن في قرية المعصرة بمدينة بلقاس، بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بسقوط عامل من علو داخل مزرعة دواجن نطاق مدينة بلقاس وإصابته بكسور متفرقة.

انتقل ضباط المباحث، وبالفحص تبين سقوط عامل من الطابق الثالث ويدعي: عاصم، رجب محمد ابوسمرة، 17 عاما عامل بمزرعة دواجن، مقيم شبراخيت البحيرة، حيث أصيب بكسر في الفخذ الأيسر، كسر مفتوح بالذراع الايسر، اشتباه كسر بالحوض، وذلك اثر ادعاء سقوط من علو، داخل مكان عمله بمزرعة دواجن بقرية المعصرة بمدينة بلقاس.

تم نقل المصاب للمستشفي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.