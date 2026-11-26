تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط شقيقين مسجلان خطر فئة "ألف"، يشكلان بؤرة إجرامية للاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت البؤر الإجرامية بقرية الجوابر بميت سلسيل.

حيث تلقت مديرىة أمن الدقهلية إخطارًا من مركز شرطة ميت سلسيل، أكدتها التحريات السرية، بشأن قيام عنصرين جنائيين شقيقين بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين المتعاطين بنطاق قرى ومناطق المركز، و حيازة الأسلحة النارية وترويع المواطنين وممارسة أعمال البلطجة.

بتقنين الإجراءات القانونية تم إعداد مأمورية مكبرة لاستهداف أماكن تواجد المتهمين وضبطهما.

برئاسة الرائد محمد الشبراوي، رئيس مباحث مركز شرطة ميت سلسيل، بمشاركة معاونه النقيب محمد نبيل، وقوة من أفراد وحدة المباحث، حيث جرى استهداف المتهمين بالأراضي الزراعية المتاخمة لقرية الجوابر.

وأسفرت الحملة عن ضبط الشقيقين، عقب محاولة مقاومة القوات والهرب من مكان الضبط، إلا أن القوات تمكنت من السيطرة على الموقف وضبطهما.

وكشفت التحريات أن المتهم الأول، ويدعى «محمد. ع. س» وشهرته أبو عبد العظيم، يبلغ من العمر 43 عامًا، ومقيم بقرية الجوابر، ومُدرج جنائيًا مسجل شقى خطر فئة "ألف" ، كما أشارت التحريات إلى اتهامه في أنشطة إجرامية سابقة تتعلق بالمواد المخدرة والسرقات بالإكراه والبلطجة.



كما جرى ضبط شقيقه «عمرو»، 39 عامًا أيضا مسجل شقى خطر فئة" ألف" مخدرات وسرقات بالإكراه، ومقيم بذات القرية.

وعُثر بحوزة المتهمين على كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر، شملت:

نحو 5 كيلو جرامات من نبات الهيدرو المخدر.

بندقية آلية وكمية من الذخيرة الحية من العيار نفسه.

بندقية خرطوش وعدد كبير من الطلقات الخاصة بها.

مبالغ مالية وهواتف محمولة.

وأشارت التحريات بشأن المتهم الأول إلى سبق حبسه عقب هروبه من السجون خلال أحداث ثورة يناير، وارتباطه بتشكيل إجرامي سابق عُرف باسم «تشكيل المليجي» بدائرة مركز منية النصر، تخصص في السرقة بالإكراه واستهداف سائقي سيارات الأجرة بمحافظة دمياط.

فيها قررت النيابة العامة حبس الشقيقين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار فحص المضبوطات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.



