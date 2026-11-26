أُصيب 4 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة نقل، وانقلابهما داخل إحدى الترع بطريق بطرة – بسنديلة، بنطاق مركز شربين بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغًا بالحادث،

تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، للتعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى.



وأسفر الحادث عن إصابة كل من: عرفة إسماعيل المنصورة، 56 عاما ، مقيم عزبة صبحي ببلقاس: اشتباه كسر بالضلوع وجروح بالوجه والرأس. زياد محمد رضا محمود، 19 عاما مقيم السنبلاوين: اشتباه كسر بالضلوع وجروح بالرأس.



وأصيب عوض رزق عوض حامد، 59 عاما ، مقيم بلقاس: كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم.



وتم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى بلقاس لتلقي العلاج اللازم.



كما تم إسعاف ماجد محمد إسماعيل، 26 عاما ، مقيم السنبلاوين، إثر إصابته بجرح قطعي باليد اليمنى ، ورفض النقل إلى المستشفى.

