في مسيرة علمية امتدت على مدار عامين، وضمن جهودها المتواصلة للارتقاء بالتكوين العلمي والتأهيل الأصولي لأمناء الفتوى والباحثين الشرعيين، اختتمت دار الإفتاء المصرية، تحت رعاية فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، مجالس قراءة وشرح كتاب «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» للإمام جمال الدين الإسنوي رحمه الله تعالى، والتي تولى شرحها فضيلة الأستاذ الدكتور محمود حامد عثمان، أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، عضو مجمع البحوث الإسلامية، في مشروع علمي استهدف تعميق فهم القواعد الأصولية وإبراز أثرها في بناء الأحكام الفقهية، وتنمية قدرة الباحثين وأمناء الفتوى على توظيفها في الممارسة الإفتائية.



دار الإفتاء تُتم مسيرة علمية استمرت عامين في قراءة وشرح التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

وعلى مدار هذه الرحلة، انتظمت المجالس في 74 لقاءً علميًّا خُصصت لقراءة الكتاب وشرح مباحثه، ومناقشة قضاياه الأصولية وما تتضمنه من صلات وثيقة بين القواعد الكلية والفروع الفقهية، حتى اكتملت قراءة الكتاب وشرحه في مجلس الختام الذي احتضنه مقر الدار، وشهد تقديم خلاصة علمية لمضمونه ومنهج مؤلفه، إلى جانب استكمال شرح مباحثه الأخيرة، بما أتاح للمشاركين فرصة التعمق في أحد المصنفات المهمة في علم تخريج الفروع على الأصول، والاستفادة من تطبيقاته في تنمية الملكة الفقهية والأصولية.

وفي مستهل مجلس الختام، قدم فضيلة الأستاذ الدكتور محمود حامد عثمان عرضًا جامعًا لموضوعات الكتاب ومنهج الإمام الإسنوي في معالجة العلاقة بين الأصول والفروع، قبل أن يستكمل شرح المسائل الختامية، مستعرضًا ما تضمنته من قواعد وتطبيقات، كما أعرب عن تقديره لفضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، لرعايته واستكماله هذه المسيرة العلمية، مثمنًا كذلك الدور التأسيسي لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، الذي انطلقت المجالس في عهده ووضع لبنتها الأولى، في تأكيد على تكامل الجهود المؤسسية واستمرار المشروعات العلمية وتراكم أثرها.

من جانبه، وصف الدكتور علي عمر، رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء المصرية، يوم ختام المجالس بأنه «من أيام الله»، تعبيرًا عما يحمله من بركة العلم وتمام النعمة باكتمال هذه الرحلة، معربًا عن عميق شكره وتقديره لفضيلة الأستاذ الدكتور محمود حامد عثمان على ما بذله من جهد في قراءة الكتاب وشرحه، وموجهًا التحية إلى باحثي القطاع الشرعي وأمناء الفتوى الذين واظبوا على حضور المجالس ومتابعة دروسها، حتى تحقق هذا الإنجاز العلمي.

وفي السياق ذاته، ثمّن الدكتور عمرو الشال، مدير الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، الجهد العلمي الذي بذله الأستاذ الدكتور محمود حامد عثمان طوال عامين من الشرح والتدريس، مشيدًا بما أبداه الباحثون وأمناء الفتوى من التزام ومثابرة وانتظام في حضور المجالس، ومؤكدًا أن استمرار هذا المشروع طوال تلك المدة يعكس أهمية التكوين العلمي المتخصص، وحرص الدار على توفير مسارات راسخة للتأهيل والارتقاء بالقدرات البحثية والإفتائية.

كما أعرب فضيلة الشيخ حازم، مدير المراجعة والتدقيق اللغوي بدار الإفتاء المصرية، عن سعادته بإتمام هذه المجالس وبلوغها محطتها الأخيرة، موجهًا الشكر إلى كل من أسهم في انطلاقها واستمرارها، فيما تناول فضيلة الشيخ علي سعيد، مدير التعليم عن بُعد بدار الإفتاء المصرية، أبرز ملامح المنهج العلمي الذي اتبعه الأستاذ الدكتور محمود حامد عثمان في الشرح، مشيرًا إلى تميزه بتقريب المسائل الأصولية وربطها باهتمامات أمناء الفتوى واحتياجات عملهم، وعدم الاكتفاء بالشرح النظري للقواعد، بل إسناد كل قاعدة إلى مثال تطبيقي يتصل بالممارسة الإفتائية، بما يساعد على استيعابها وإحكام توظيفها وتنمية المهارات الأصولية اللازمة للمفتي.

واستكمالًا لأثر هذه المجالس وتوسيعًا لدائرة الانتفاع بمادتها العلمية، من المقرر إتاحة تسجيلاتها في صورة دورة إلكترونية متكاملة عبر «منصة هداية»، ليستفيد منها طلاب العلم والباحثون من داخل مصر وخارجها، وهي منصة إلكترونية تعمل تحت إشراف الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وتقدم برامج ومقررات تعليمية تستثمر الإمكانات التكنولوجية والعلمية في بناء «بيئة معرفية آمنة»، تتيح تعلم الإسلام الصحيح من خلال محتوى علمي وتربوي يسهم في بناء الشخصية المسلمة ثقافيًّا وقيميًّا وأخلاقيًّا، ويراعي طبيعة العصر وأدواته، وبذلك لا تقف ثمرة هذه المجالس عند حدود المشاركين فيها، بل تمتد إلى آفاق أوسع من التعلم والتأهيل وإتاحة المعرفة الشرعية الرصينة.