يأتي موعد أذان الظهر اليوم الخميس 26 نوفمبر 2026 في القاهرة الساعة 11:42 صباحًا، بينما يختلف موعد الأذان في المحافظات والمدن الأخرى وفقًا للمواقيت المحددة لكل منطقة، حيث يحين في الإسكندرية الساعة 11:47 صباحًا، وفي المنصورة الساعة 11:42 صباحًا، وفي أسيوط الساعة 11:43 صباحًا.

ويبحث المسلمون في القاهرة والمحافظات عن مواقيت الصلاة اليوم، حرصًا منهم على أداء الفريضة في أوقاتها الصحيحة، ومعرفة مواعيد أذان الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، إلى جانب موعد الشروق.

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة العامة للمساحة مواقيت الصلاة في مصر اليوم الخميس 26 نوفمبر 2026، في القاهرة وعدد من المحافظات والمدن، وتشمل المواقيت الواردة في التقرير القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان وحلايب وشرم الشيخ والفيوم والعريش.

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ما مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة؟

تأتي مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26 نوفمبر 2026 في محافظة القاهرة وفقًا للمواعيد الآتية، التي توضح توقيت كل صلاة وموعد الشروق.

موعد أذان الفجر: الساعة 4:58 صباحًا.

موعد الشروق: الساعة 6:29 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 11:42 صباحًا.

موعد أذان العصر: الساعة 2:36 مساءً.

موعد أذان المغرب: الساعة 4:55 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 6:17 مساءً.

ما مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية؟

يبحث أهالي محافظة الإسكندرية عن مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26 نوفمبر 2026، لمعرفة مواعيد الأذان خلال اليوم، وتأتي المواقيت على النحو الآتي:

موعد أذان الفجر: الساعة 5:04 صباحًا.

موعد الشروق: الساعة 6:37 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 11:47 صباحًا.

موعد أذان العصر: الساعة 2:39 مساءً.

موعد أذان المغرب: الساعة 4:58 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 6:21 مساءً.

ما مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة؟

تتضمن مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة الخميس 26 نوفمبر 2026 مواعيد الصلوات الخمس وموعد الشروق، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير.

موعد أذان الفجر: الساعة 4:58 صباحًا.

موعد الشروق: الساعة 6:31 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 11:42 صباحًا.

موعد أذان العصر: الساعة 2:33 مساءً.

موعد أذان المغرب: الساعة 4:53 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 6:15 مساءً.

ما مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسيوط؟

تأتي مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26 نوفمبر 2026 في محافظة أسيوط وفقًا للمواعيد الآتية، بداية من أذان الفجر وحتى صلاة العشاء.

موعد أذان الفجر: الساعة 4:55 صباحًا.

موعد الشروق: الساعة 6:24 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 11:43 صباحًا.

موعد أذان العصر: الساعة 2:41 مساءً.

موعد أذان المغرب: الساعة 5:01 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 6:21 مساءً.

ما مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج؟

يستطيع سكان محافظة سوهاج التعرف على مواعيد الصلاة اليوم الخميس 26 نوفمبر 2026 من خلال المواقيت الآتية، التي تشمل أذان الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

موعد أذان الفجر: الساعة 4:52 صباحًا.

موعد الشروق: الساعة 6:20 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 11:40 صباحًا.

موعد أذان العصر: الساعة 2:40 مساءً.

موعد أذان المغرب: الساعة 5:00 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 6:19 مساءً.

ما مواعيد الصلاة اليوم في محافظة قنا؟

تأتي مواقيت الصلاة اليوم في محافظة قنا الخميس 26 نوفمبر 2026 وفقًا للمواعيد المحددة لكل صلاة، بداية من الفجر وحتى العشاء.

موعد أذان الفجر: الساعة 4:48 صباحًا.

موعد الشروق: الساعة 6:16 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 11:36 صباحًا.

موعد أذان العصر: الساعة 2:37 مساءً.

موعد أذان المغرب: الساعة 4:57 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 6:16 مساءً.

ما مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان؟

توضح المواقيت الآتية مواعيد الصلاة اليوم الخميس 26 نوفمبر 2026 في محافظة أسوان، وتشمل الصلوات الخمس وموعد الشروق.

موعد أذان الفجر: الساعة 4:44 صباحًا.

موعد الشروق: الساعة 6:11 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 11:36 صباحًا.

موعد أذان العصر: الساعة 2:39 مساءً.

موعد أذان المغرب: الساعة 5:01 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 6:18 مساءً.

ما مواعيد الصلاة اليوم في مدينة حلايب؟

يأتي موعد أذان الفجر في مدينة حلايب اليوم الخميس 26 نوفمبر 2026 الساعة 4:27 صباحًا، وتستكمل مواقيت الصلاة خلال اليوم وفقًا للمواعيد الآتية.

موعد أذان الفجر: الساعة 4:27 صباحًا.

موعد الشروق: الساعة 5:53 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 11:21 صباحًا.

موعد أذان العصر: الساعة 2:27 مساءً.

موعد أذان المغرب: الساعة 4:49 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 6:05 مساءً.

ما مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ؟

تشمل مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26 نوفمبر 2026 في مدينة شرم الشيخ مواعيد أذان الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، إلى جانب موعد الشروق.

موعد أذان الفجر: الساعة 4:43 صباحًا.

موعد الشروق: الساعة 6:13 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 11:30 صباحًا.

موعد أذان العصر: الساعة 2:28 مساءً.

موعد أذان المغرب: الساعة 4:47 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 6:07 مساءً.

ما مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم؟

تأتي مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26 نوفمبر 2026 في محافظة الفيوم وفقًا للمواعيد الآتية، التي توضح توقيت الصلوات الخمس وموعد الشروق.

موعد أذان الفجر: الساعة 4:59 صباحًا.

موعد الشروق: الساعة 6:29 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 11:44 صباحًا.

موعد أذان العصر: الساعة 2:39 مساءً.

موعد أذان المغرب: الساعة 4:58 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 6:19 مساءً.

ما مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش؟

يبحث سكان مدينة العريش عن مواعيد الصلاة اليوم الخميس 26 نوفمبر 2026، وتشمل المواقيت الواردة أذان الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

موعد أذان الفجر: الساعة 4:49 صباحًا.

موعد الشروق: الساعة 6:21 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 11:32 صباحًا.

موعد أذان العصر: الساعة 2:23 مساءً.

موعد أذان المغرب: الساعة 4:43 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 6:05 مساءً.

أين يمكن الاطلاع على مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026؟

يمكن الاطلاع على مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر كاملة من خلال الرابط المشار إليه في النص الأصلي، وذلك لمعرفة مواعيد الصلاة في مختلف المحافظات والمدن.

وتظل مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26 نوفمبر 2026 من الموضوعات التي يبحث عنها المسلمون في القاهرة والمحافظات، لمعرفة موعد أذان الظهر وبقية الصلوات، والاطلاع على توقيت الشروق وفقًا للمواقيت المحددة لكل مدينة.