شهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وتحديدًا أعلى نفق 10، حادثًا مأساويًا إثر اندلاع حريق هائل، أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي تداعيات الحادث، وأعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا.

توجيه رئاسي بدعم ورعاية المصابين وأسر الضحايا

وجه الرئيس السيسي الجهات المعنية بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية اللازمة للمصابين وأسر الضحايا، وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة، فضلًا عن سرعة إزالة آثار الحادث وإعادة انتظام الحركة المرورية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

وفور وقوع الحادث، شهدت الوزارات والجهات المعنية حالة من الاستنفار وسط متابعة دقيقة لتقليل آثاره.

*خريطة التحركات الحكومية الفورية في موقع الحادث*

1. مجلس الوزراء: رعاية كاملة للمصابين وصرف تعويضات

تابع رئيس مجلس الوزراء تطورات الحادث، وكلّف الجهات المعنية بتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين، وسرعة حصر المتضررين وأسر الضحايا لصرف التعويضات وتقديم أوجه الدعم اللازمة لهم بشكل عاجل.

2. وزارة الصحة والسكان: 39 سيارة إسعاف واستنفار بالمستشفيات

تحركت الوزارة ميدانيًا عبر الدفع بـ39 سيارة إسعاف مجهزة لنقل المصابين، مع رفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفيات (الشيخ زايد التخصصي، إمبابة العام، والوراق المركزي) لاستقبال الحالات.

كما رفع وزير الصحة درجة الاستعداد بالغرفة المركزية للأزمات بالوزارة لمتابعة الخدمات الإسعافية والطبية.

3. وزارة التضامن الاجتماعي: إغاثة ميدانية

تواجدت فرق الحماية الاجتماعية التابعة للوزارة بالتنسيق مع فرق طوارئ الهلال الأحمر المصري في موقع الحادث والمستشفيات؛ لتقديم الدعم النفسي والإغاثي العاجل، والبدء الفوري في حصر الأسر المتضررة تمهيدًا لصرف التعويضات المقررة.

4. وزارة التنمية المحلية والبيئة: حشد معدات محافظة الجيزة

أجرت وزيرة التنمية المحلية والبيئة اتصالات مكثفة مع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية على الأرض. ووجّهت الوزيرة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة بالتواصل المستمر مع غرفة عمليات المحافظة، مع الدفع بمعدات الأحياء المجاورة وهيئة النظافة والتجميل بالجيزة وتسخير كل إمكانات المحافظة للتعامل مع آثار الحادث.

5. الرقابة المالية: تحرك سريع لصرف التعويضات وفق قانون التأمين الموحد

وجّه إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتواصل الفوري مع أسر الضحايا والمصابين وتيسير الإجراءات لصرف التعويضات وفق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، فيما أكدت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات تحرك ممثليها لاستيفاء المستندات والبدء الفوري في تسوية وصرف المستحقات.